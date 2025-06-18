Didim’de 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN TESPİTİ

Aydın’ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı düzensiz göçmenleri tespit etti ve 8 kişilik bir grup yakalandı. Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, kara üzerinde bir düzensiz göçmen grubu belirledi.

GÖREVLİLERİN YAKALAMA OPERASYONU

Bu tespit üzerine, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Didim/Koldestim) ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareket geçerek Didim ilçesi Kırkevler Plajı bölgesinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.