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Didim’de Bayram Öncesi Gıda Denetimi Yapıldı

DİDENETİMLERİN ÖNEMİ

Aydın’ın Didim ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şuruplu tatlı ve şekerleme satışı yapan işletmeler denetimden geçti. Bu denetimlerde, işletmelerde hijyen şartları, gıda saklama koşulları ve etiketleme gibi temel gıda güvenliği kuralları incelendi.

Denetimler sırasında işletmecilere bayram tatlıları ve şekerlemeleri ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgiler de verildi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür denetimlerin hem halk sağlığını korumak hem de gıda güvenliğini sağlamak amacıyla önemini vurguladı. Ayrıca, işletmelerin yasal düzenlemelere uyumlarının artırılması gerektiğini belirtti.

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