Didim’de Dolandırıcılık İşlemleri Yapıldı

HUKUKSAL SUÇLA KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın’ın Didim ilçesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak hazine arazilerinin satışını gerçekleştirme, adli sicil kayıtlarını silme ve trafikte geçiş üstünlüğü sağlamayı vaat ederek haksız gelir elde eden iki şüpheli, düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

ORGANİZE SUÇ DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, A.D. ve N.D. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

DELİLLER BULUNDU

Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda, çeşitli ajandalar ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.