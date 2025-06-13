Didim’de Drift Yapan Şahsa Ceza

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE YÜKSEK CEZA

Aydın’ın Didim ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren bir sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu. Olay, Akbük Mahallesi’nde birkaç gün önce gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs tarafından yapılan drift yapma ihbarı sonrasında jandarma ekipleri olaya müdahale etti.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, gelen ihbar üzerine yaptığı araştırma sonucunda 23 yaşındaki Y.Y. isimli kişinin araç ile drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğunu belirledi. Jandarma Trafik Timi tarafından sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konulurken, 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak adli sürecin devam ettiği öğrenildi. Bu tür trafik ihlalleri, hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atıyor.