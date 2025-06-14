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Didim’de Kaçak Kazı Yapan 6 Tutuklandı

DİDİM’DE KAÇAK BUGÜN YAKALANDI

Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen kaçak tarihi eser kazısı sırasında 6 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balat Mahallesi’nde sit alanında kaçak kazı yapıldığına dair aldıkları bilgi üzerine inceleme başlattı.

ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, önceki akşam operasyon düzenleyerek, kaçak kazı faaliyetinde bulunan A.K. (49), Y.E.Ç. (39), E.A. (54), Ü.B. (31), İ.T. (48) ve V.B. (48) isimli şüphelileri suçüstü yakalamayı başardı. Kazı alanında ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda farklı kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltındayken jandarma işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı, üzerlerinde bulunan deliller nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durum, Didim’deki kaçak kazı faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmaları dikkat çeken bir boyuta taşıdı.

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