Didim’de Kaçak Kazı Yapan Üç Şüpheli

DİDİM’DE KAÇAK KAZI YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Aydın’ın Didim ilçesinde, tarihi eser bulmak amacıyla yasadışı kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü ele geçirildi. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığını engellemek için bir operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, Didim ilçesinin Balat Mahallesi’nde bir sit alanında kaçak kazı yapan R.İ. (54), A.B. (53) ve F.T. (43) isimli 3 kişi, gerçekleştirilen operasyon sayesinde suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramalarda, 1 adet dedektör, 1 adet el dedektörü, 3 parça metal çubuk, 1 adet gece görüş pointer, 1 adet fener ve 13 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 3 şüpheli, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Didim’deki tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.