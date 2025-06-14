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Didim’de Kaçak Kazı Yapanlar Yakalandı

KAÇAK KAZI YAPAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Aydın’ın Didim ilçesinde, sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan altı kişi yakalandı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığına karşı bir çalışma başlattı. Balat Mahallesi’nde, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan A.K. (49), Y.E.Ç (39), E.A. (54), Ü.B. (31), İ.T. (48) ve V.B. (48) isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.

YAPILAN OPERASYONDA MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Kazı alanında ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılmaları sağlandı ve tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildiler.

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