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Didim’de Kaçak Kazıya Adli İşlem Başlatıldı

KAÇAK KAZI YAPAN ŞÜPHELİLER HAKKINDA SORUŞTURMA

Aydın’ın Didim ilçesinde, hazine arazisinde izinsiz kazı yapan kişiler hakkında hukuki işlem başlatıldı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, Akköy Mahallesi’nde düzenlenen devriye sırasında, (Ö.K) ve (E.Ş) isimli şahısların iş makinesi kullanarak, (M.Ş) ve (T.Ş) isimli diğer kişilerin ise iş makinesi ve traktör ile farklı tarihlerde kendi adlarına izinsiz hazine arazisi açtığını belirledi.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Yapılan tespitlerin ardından, söz konusu şahıslar hakkında adli ve idari işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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