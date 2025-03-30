Haberler

Didim’de Operasyonda 550 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

NARKOTİK POLİSİNDEN BAŞARIYLA YÜRÜTÜLEN OPERASYON

Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, 550 adet reçeteye tabi sentetik ecza ele geçirildi. Bu operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın’da narkotik ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor.

DÜZENLENEN OPERASYONUN DETAYLARI

Didim Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan takipler sonucunda O.K. ve S.A. isimli şüpheliler düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin çalıştıkları iş yerleri ve ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda 550 adet reçeteye tabi sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki süreçlerinin ardından, her iki şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Park Halindeki Araca Saldırı Kamerada

İskenderun'da bir kişi, park halindeki bir araca saldırarak camını kırdı ve lastiklerini tekmeledi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Haberler

Galatasaray’dan Beşiktaş Derbisine Sert Tepki

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş'a 2-1 kaybettikleri derbi sonrası hakem Yasin Kol'a eleştirilerde bulundu, Beşiktaş'ın paylaşımını da eleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.