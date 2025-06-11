Didim’de Otobüs Camı Kırıldı, Şüpheliler Tutuklandı

OLAYIN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ

Aydın’ın Didim ilçesinde, tur otobüsü ile sürücü arasındaki tartışmanın ardından meydana gelen olayda, iddiaya göre 5 şüpheli tur otobüsünün önünü kesip araç camlarını kırdı. Olay, Akbük Mahallesi 1001 Cadde’de gelişti. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki iki beş yıldızlı otelden turistleri alan tur otobüsü seyir halindeyken, yol üzerinde başka bir araç sürücüsü ile yol verme gereksinimi yüzünden tartışma çıktı.

TARTIŞMAYA SEBEP OLAN GELİŞMELER

Tartışmanın ardından otobüs şoförü, diğer sürücünün yakınlarına durumu iletti. Bunun üzerine, diğer araç sürücüsünün yakınları üç araçla birlikte otobüsü durdurarak, şoförle konuşma isteğinde bulundu. Şoför kapıları kilitleyince, sinirlenen şahıslar, otobüsün yolcu kapısının camını kırarak şoföre sözlü saldırılarda bulundu. O andaki görüntüler, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayın ardından jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bilgisi alındı. Bu olay, yerel halk ve turistler arasında büyük bir endişeye yol açtı.