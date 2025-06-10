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DİDİM’de Otobüs Şoförüne Saldırı Gerçekleşti

POLONYALI TURİSTLERİN ŞOFÖRÜNE SALDIRI

Didim ilçesinde, Polonyalı turistleri taşıyan tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. (58) trafikte yaşanan bir tartışmanın ardından saldırıya uğradı. Saldırı olayında otobüsün camı taşla kırıldı ve şoför başından yaralandı. Olay, şoför tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OLAYIN DETAYLARI

Sabah saatlerinde Akbük Kavşağı’nda, 38 YF 289 plakalı tur otobüsünün sürücüsü Kurtuluş E. ile bir otomobilin şoförü arasında seyir halindeyken bir tartışma başlamış. İddiaya göre, otomobil sürücüsü Kurtuluş E.’yi dakikalarca takip ediyor. Otobüs, Polonyalı turistleri almak amacıyla özel bir otele yanaştığında, turistler bindikten sonra otobüsün önü iki otomobil tarafından kesilmiş. Otomobillerden inenler, şoföre tehdit ve hakaretler savurmaya başlamış. Ardından, taşlarla otobüse saldırarak İ.H.K. (23), M.K. (30), M.K. (31), M.T. (27), camları kırmış ve şoför Kurtuluş E.’yi başından yaralamış.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edilmiş. Sağlık ekipleri, yaralı şoför Kurtuluş E.’ye müdahale ederek hastaneye kaldırmış. Tedavi altına alınan şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilmiş.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Özellikle saldırı anının cep telefonu ile kaydedilmesi, durumu daha da dikkat çekici hale getirmiştir. Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak 4 şüpheliyi yakalamış ve gözaltına almış. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilmiş.

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