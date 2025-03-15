Didim’de Salep Soğanı Toplayan 2 Kişi Yakalandı

YASAK TOPLAMA FAALİYETİ ENGELLENDİ

Aydın’ın Didim ilçesinde yasak olan ve nesli tükenme tehlikesi bulunan salep soğanını topladığı belirlenen iki kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, endemik bitkilerin korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor.

DEVİRİYE SIRASINDA ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyeniköy Mahallesi’nde yaptıkları devriye sırasında iki kişide şüphe uyandırdı. Şüpheli şahısların çevresinde gerçekleştirilen kontrollerde, çuvallar içinde koruma altında bulunan yaklaşık 10 kilogram salep soğanı bulundu.

Şüpheliler S.Y. ve Z.T. hakkında, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun “Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması” maddesine dayanarak işlem yapıldı. Ayrıca ele geçirilen salepler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.