Didim’de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAZA BİLGİLERİ

Aydın’ın Didim ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tır devrildi. Kazada, tırın sürücüsü yaralı olarak hastaneye götürüldü. Olay, Akyeniköy Mahallesi Dalyan rampasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, C.K. (49) yönetimindeki 20 GL 471 plakalı tır, bilinmeyen bir sebeple devrildi. C.K., kaza sonrasında yaralandı.

EMNİYET GÜÇLERİNİN MÜDAHALESİ

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbarın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak yaralı C.K.’ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, C.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Kaza sonrası, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer kaza nedenini araştırmaya başladı. Yaralı sürücünün sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.