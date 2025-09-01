Haberler

Didim’de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tır devrildi. Kazada, tırın sürücüsü yaralı olarak hastaneye götürüldü. Olay, Akyeniköy Mahallesi Dalyan rampasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, C.K. (49) yönetimindeki 20 GL 471 plakalı tır, bilinmeyen bir sebeple devrildi. C.K., kaza sonrasında yaralandı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbarın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak yaralı C.K.’ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, C.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer kaza nedenini araştırmaya başladı. Yaralı sürücünün sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Eljif Elmas Napoli’ye Kiralandı

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Napoli'den RB Leipzig'e transfer olduktan sonra kiralık olarak yeniden Napoli'ye katıldı. Napoli'de kayda değer başarılar elde etti.
Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde Av Sezonu Açıldı

Gazipaşa'da balık sezonu başladı. Kaymakam Korkutata, balıkçılara bol bereketli bir dönem diledi. İlk günlerde tezgahlarda çeşitli balık türleri yer aldı.

