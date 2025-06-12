Didim’de Tur Otobüsü Saldırısı Görüntüsü Yayınlandı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleşen tur otobüsü saldırısıyla ilgili yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Saldırıdan önce otobüs şoförünün, tutuklanan şüphelilerden biriyle tartışmak için otobüsten indiği ve elinde bir materyal tuttuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Didim’e bağlı Akbük Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, iki ayrı beş yıldızlı otelden Polonyalı turistleri almış olan tur otobüsü şoförü, yol alırken başka bir araç sürücüsüyle bir tartışma yaşamış. Bu tartışmanın ardından, turistlerin bulunduğu otobüse saldıran 5 şüpheli ise tutuklandı.

TARTIŞMA ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Olayla ilgili yeni cep telefonu görüntülerinde, otobüs şoförünün beyaz renkli bir ticari araç sürücüsüyle hararetli bir tartışma gerçekleştirdiği görüldü. Şoför, tartışmanın ardından otobüsü yol ortasında durdurarak eline aldığı materyalle birlikte otobüsten indiği anlar dikkat çekti.