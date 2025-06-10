Didim’de Tur Otobüsü Saldırıya Uğradı

GÜNDÜZ VAKTİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Didim ilçesinde, Polonyalı turistlerin taşındığı tur otobüsünde olan bir olayda, şoför Kurtuluş E. (58) trafikte tartıştığı kişilerce durdurulup, saldırıya uğradı. 4 şüpheli, otobüsün camlarını taşla kırdıktan sonra şoförü başından yaraladı. Bu saldırı anı ise Kurtuluş E. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay sonrasında 4 saldırgan yakalanıp gözaltına alındı.

SALDIRIYI BAŞLATAN TARTIŞMA

Olay, sabah saatlerinde Akbük Kavşağı’nda meydana geldi. 38 YF 289 plakalı tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. ile bir otomobil sürücüsü arasında seyir halindeyken tartışma çıktı. İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüsü uzun süre takip etti. Kurtuluş E., Polonyalı turistleri almak amacıyla özel bir otele yanaştığında, turistler bindikten sonra hareket eden otobüsün önü, iki otomobil tarafından kesildi.

OTOBÜSE TAŞLI SALDIRI

Araçların içinden inen kişiler, şoföre tehdit ve hakaretler savurmaya başladı. Ardından İ.H.K. (23), M.K. (30), M.K. (31) ve M.T. (27) isimli şüpheliler, otobüse taşla saldırarak camlarını kırdı ve Kurtuluş E.’yi başından yaraladı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, şoför Kurtuluş E., hastaneye kaldırıldı. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

HAKİKAT KAMERADA, ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Saldırı anı, Kurtuluş E. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Jandarma ekipleri, olaya karışan 4 şüpheliyi tespit ederek yakaladı ve gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmada işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.