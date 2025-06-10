Didim’de Tur Otobüsü Şoförüne Saldırı

POLONYALI TURİSTLERİN ŞOFÖRÜNE SALDIRI

Aydın’ın Didim ilçesinde, Polonyalı turistlerin taşındığı tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. (58), trafikte tartıştığı kişiler tarafından durdurulup, saldırıya uğradı. Taşla otobüsün camını kıran dört şüpheli, şoförü başından yaraladı. Saldırı anı, otobüs şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırganlar, hızla yakalanıp gözaltına alındı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, sabah saatlerinde Akbük Kavşağı’nda yaşandı. 38 YF 289 plakalı tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. ile bir otomobil sürücüsü arasında seyir halindeyken tartışma çıktı. İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüsü dakikalarca takip etti. Otobüs şoförü, Polonyalı turistleri almak için özel bir otele yanaştı. Turistler bindikten sonra hareket eden otobüs, iki otomobil tarafından durduruldu. Otobüsün önünü kesen otomobillerden inen kişiler, şoföre tehditler savurdu ve ardından taşlarla otobüse saldırdı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Saldırı sırasında İ.H.K. (23), M.K. (30), M.K. (31) ve M.T. (27) isimli şüpheliler otobüsün camlarını kırıp şoför Kurtuluş E.’yi taşla başından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından şoför Kurtuluş E., hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Bu arada, saldırı anı otobüs şoförü Kurtuluş E. tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Jandarma ekipleri, dört şüpheliyi yakaladı ve gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.