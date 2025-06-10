Didim’de Tur Otobüsüne Taş Atıldı

DİDİM’DE TUR OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI

Aydın’ın Didim ilçesinde bir tur otobüsü trafikte bir grup kişiyle tartışma sonucu taşlı saldırıya uğradı. Olayda, otobüs sürücüsü K.E. (58) yaralandı. Edinilen bilgilere göre, içerisinde yabancı turistlerin bulunduğu tur otobüsü, Akbük Mahallesi’nde bir otomobille seyir halindeyken sürücüleri arasında belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.

OLAYDA YARALANMA VE GÖZALTILAR

Tartışmanın ardından otomobil sürücüleri, otobüsün önünü keserek sürücüye küfür etti. Devamında ise grup, otobüse taş atmaya başladı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan K.E., ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, görüntülerden yola çıkarak 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay anı, otobüsün içindeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.