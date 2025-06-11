Didim’de Tur Otobüsüne Taşlı Saldırı

TRAFLIK TARTIŞMA SONRASI SALDIRI

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen bir olayda, trafik nedeniyle çıkan bir tartışmanın ardından yabancı turistleri taşıyan tur otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Olay sonucunda 5 şüpheli, mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, K.E. (58) tarafından sürülen tur otobüsü, Akbük Mahallesi’nde belirlenemeyen bir sebepten ötürü bir otomobildeki kişilerle trafikte karşılaştı ve tartışmaya girdi.

OTOBÜSÜN ÖNÜ KESİLDİ

Tartışmanın büyümesiyle birlikte, otomobildeki kişiler otobüsün önünü keserek sürücüye hakarette bulundu ve araçta taşlama gerçekleştirdi. Olay anı, otobüs içerisindeki yolcular tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Saldırı sonucunda hafif yaralanan sürücü K.E., sağlık ekipleri tarafından Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından, jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatarak saldırıya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Alınan ifadeler doğrultusunda, şüpheliler İ.H.K. (25), M.K. (30), M.K. (31), M.T. (27) ve M.K. (27) adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar.