Didim’de Tur Şoförü Saldırıya Uğradı

DİDİM’DE TUR OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE SALDIRI

Aydın’ın Didim ilçesinde, Polonyalı turistleri taşıyan tur otobüsünün sürücüsü Kurtuluş E. (58), trafikte girdiği tartışma sonucunda saldırıya uğradı. Otobüs şoförü, tartıştığı kişilerce durdurulup başından yaralandı. Olay anı, Kurtuluş E. tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

OLAYIN GELİŞİMİ

Sabah saatlerinde Akbük Kavşağı’nda yaşanan olayda, 38 YF 289 plakalı tur otobüsünün sürücüsü Kurtuluş E. ile bir otomobilin sürücüsü arasında seyir halindeyken tartışma başladı. İddialara göre, otomobil sürücüsü otobüsü uzun süre takip ettikten sonra, Kurtuluş E.’nin Polonyalı turistleri almak için yanaştığı özel otelin önünü kesti. Otobüsün önünü kesen iki araçtan inen kişiler, şoföre tehdit ve hakarette bulundu. Ardından, taşlarla otobüse saldıran İ.H.K. (23), M.K. (30), M.K. (31) ve M.T. (27), camları kırıp Kurtuluş E.’yi başından yaraladı. Olay üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtuluş E., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRI ANININ KAYDI

Saldırı anı, otobüs şoförü Kurtuluş E. tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri, dört şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.