Didim’de Turistlere Taşlı Saldırı Gerçekleşti

Olayın Gelişimi

Aydın’ın Didim ilçesinde, Polonyalı turistlerin taşındığı bir tur otobüsü şoförü Kurtuluş E. (58), trafikte tartıştığı kişiler tarafından durdurulup saldırıya uğradı. Dört şüpheli, otobüsün camını taşla kırarak şoförü başından yaraladı. Bu saldırı, otobüs şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırganlar olaydan sonra yakalanıp gözaltına alındı. Olay, sabah saatlerinde Akbük Kavşağında gerçekleşti.

Tartışmanın Sebebi

38 YF 289 plakalı tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E., seyir halindeyken bir otomobil sürücüsüyle tartışma yaşadı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, otobüsü dakikalarca izledi. Kurtuluş E., Polonyalı turistleri almak için özel bir otele yanaştıktan sonra, araç içerisindeki turistlerin otobüse bindiğini belirtip hareket etti. Ancak, o sırada otobüsün önü iki otomobil tarafından kesildi. Araçtan inen kişiler, şoföre tehditler ve hakaretler savurmaya başladı. Sonrasında, İ.H.K. (23), M.K. (30), M.K. (31) ve M.T. (27) otobüse taşlarla saldırdı.

Sağlık Durumu ve Yasal Süçlamalar

Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık personelinin müdahalesinin ardından Kurtuluş E., hastaneye götürüldü ve yapılan tedavi sonucunda hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay anı cep telefonuyla kaydedilmişken, jandarma ekipleri saldırganları yakaladı ve gözaltına aldı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.