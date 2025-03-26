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Didim’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

DİDİM’DE NARKOTİK OPERASYONU

Aydın’ın Didim ilçesinde, narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın’da, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için polis ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

DURDURULAN ARACIN İÇİNDE UYUŞTURUCULAR BULUNDU

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kipa Kavşağı’nda durdurdukları bir araçta şüpheli sürücü M.A. (36) üzerinde araştırma yaptı. Yapılan incelemede, M.A.’nın uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi. Şahsın üzerinde 18 adet sentetik ecza, 25.30 gram metamfetamin ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ayrıca, M.A.’nın aracında, işyeri ve ikametinde yapılan aramalarda bir adet çalışır vaziyette hassas terazi bulundu. Üstelik, M.A.’nın Karacasu 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçundan arandığı da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.A., adliyeye sevk edildi ve hakim karşısına çıkartılarak tutuklandı.

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