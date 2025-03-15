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Didim’de Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı

DİDİM’DE UYUŞTURUCU SUÇUNDAN YAKALANDI

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu ile ilgili suçlardan aranan bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla yakalandı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik detaylı bir çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİNİN İKAMETİ VE ARACINDA ARAMA YAPILDI

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen F.B. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve aracında adli arama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen aramalarda 120 adet metamfetamin, bir cep telefonu ve bir öğütme aparatı ele geçirildi.

TUTUKLANDI VE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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