Didim’deki Tur Otobüsü Saldırısı Kınandı

BASIN AÇIKLAMASIYLA KINAMA

Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleşen tur otobüsüne yönelik saldırı şiddetle kınandı. TÜRSAB, 10 Haziran 2025 tarihinde bu saldırıyı “esefle kınıyoruz” diyerek değerlendirdi. Açıklamada, “Turistlerin bulunduğu otobüse yapılan taşlı saldırı, Türk turizmine, misafirperverliğimize ve Anayasal seyahat özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir tehdittir” ifadelerine yer verildi.

HUKUK DIŞI EYLEMLERE TEPKİ

TÜRSAB, sektör emekçileri ve yabancı turistlerin güvenliğini tehlikeye atan bu tür hukuk dışı eylemleri reddettiklerini belirtti. “Turizmin huzur ve güven ortamında sürdürülebilmesi için her türlü şiddetin karşısındayız” vurgusu yapıldı. Saldırının hemen ardından, İçişleri Bakanlığı ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü gibi kolluk kuvvetlerinin hızlı hareket ederek saldırganları yakalamaya yönelik çabalarının takdirle karşılandığına dikkat çekildi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Açıklamanın sonunda, bu menfur saldırıya maruz kalan misafirlere geçmiş olsun dilekleri iletilerek, benzer olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunuldu. Bu tür olayların önlenmesi, turizmin geleceği açısından hayati bir konu olarak ifade edildi.