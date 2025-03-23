Didim Jandarma, Anaokulunda Etkinlik Düzenledi

DİDİM’DE JANDARMA ETKİNLİĞİ

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim Anaokulu’nda eğitim alan öğrencilere yönelik bir etkinlik düzenleyerek jandarma hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi. Aydın’ın Didim ilçesinde, jandarma ekipleri anaokulundaki çocuklarla bir araya gelerek jandarmayı tanıttı.

GÜVENLİK BİLİNCİ KAZANDIRMA

Çocukların güvenlik bilinci kazanımlarını artırmayı amaçlayan jandarma ekipleri, minik öğrencilere jandarmanın görev ve sorumlulukları hakkında açıklayıcı bilgiler sundu. Etkinlik, öğrencilere jandarmayı daha yakından tanıma fırsatı sundu. Programın sonunda öğrencilere Türk bayrağı ve Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

EĞLENCELİ BİR DENEYİM

Hem eğitici hem de eğlenceli bir ortamda geçen bu etkinlik, çocuklar için oldukça unutulmaz bir deneyim oldu.