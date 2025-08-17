Didim, Şube Müdürleri İçin Veda Programı

VEDA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, görev yeri değişen Şube Müdürleri Mustafa Aydın ve Ümit Kale için bir veda programı organize etti. Bu etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, şube müdürlerine plaket ve belgeler takdim etti.

TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEKLERİ

Üstündağ, Aydın ve Kale’nin ilçedeki eğitim faaliyetlerine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Ayrıca, yeni görevlerinde başarılı olmalarını da diledi. Didim Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Görev yerleri değişen Şube Müdürlerimiz Mustafa Aydın ve Ümit Kale’ye Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak veda yemeği etkinliği organize edildi. Etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şakir Sait Üstündağ, şube müdürlerimize plaket ve belge takdimi yaparak ilçemiz eğitimine sundukları katkılardan dolayı teşekkür ettiler ve yeni görevlerinde başarılar diledi” ifadelerine yer verildi.