Didim Zırtlan Koyu’nda 28 Göçmen Yakalandı

GÖÇMEN YAKALAMA OPERASYONU

Aydın’ın Didim ilçesi Zırtlan Koyu bölgesinde, bir çocuk da dahil toplam 28 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.30 civarında gerçekleşti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın insansız hava aracı (İHA) kara üzerinde bir grup düzensiz göçmenin varlığını tespit etti.

BÖLGEYE EKİP SEVKİYATI

Bu tespit sonrası bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-4), Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Didim/Koldestim) ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gönderildi. Kıyıda gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda, içerisindeki bir çocuk ile birlikte 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.