Diego Carlos, Fenerbahçe’den ayrılıyor

DIEGO CARLOS’TAN AYRILIŞ

Fenerbahçe, önceki sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Diego Carlos ile yollarını ayırma aşamasına geldi. Fabrizio Romano’nun haberine göre, İtalya Serie A takımlarından Como, Fenerbahçe’de forma giyen savunma oyuncusu Carlos’u kadrosuna almak üzere görüşmelerde bulundu. İtalyan kulübünün 32 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe arasında sözlü anlaşma sağladığı ifade edildi.

BONUS RAKAMI ANLAŞMASI

Haberde ayrıca, iki kulüp arasında bonservis konusunun da çözüme kavuşturulduğu belirtildi. Fenerbahçe’nin gerekli evrakları onaylamasının ardından Carlos’un İtalya’ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro bonservis bedeli ile Aston Villa’dan transfer edilen Diego Carlos, sarı-lacivertli ekipte sadece 5 resmi maçta forma giyebildi. Bu süreçte beklenilen verim bir türlü sağlanamadı.