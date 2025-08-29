Haberler

Diego Carlos, Fenerbahçe’den ayrılıyor

Fenerbahçe, geride kalan sezonun devre arasında transfer ettiği Diego Carlos ile yollarını ayırıyor. Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, İtalya Serie A takımlarından Como, Fenerbahçe’de forma giyen savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan kulübü, 32 yaşındaki futbolcu ve Fenerbahçe ile sözlü bir anlaşmaya vardığı bilgisi geldi.

Yapılan habere göre, iki kulüp arasında bonservis bedeli konusunda uzlaşı sağlandı. Fenerbahçe, evrakları onayladıktan sonra Diego Carlos’un İtalya’ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe’nin, geçtiğimiz sezon devre arasında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa’dan transfer ettiği Diego Carlos’tan istediği verimi alamadığı belirtiliyor.

32 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli forma altında yalnızca 5 resmi maçta görev alarak beklenen katkıyı veremedi.

