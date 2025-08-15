Diego Carlos İçin Lille İlgili

TRANSFERDE SICAK GELİŞMELER

Geçtiğimiz sezonun devresinde 11.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe’ye katılan Diego Carlos hakkında önemli bir gelişme ortaya çıktı. Foot Mercato’nun aktardığına göre, Eyüpspor’dan 4.5 milyon euro ile Berke Özer’i kadrosuna dahil eden Lille, gözünü Fenerbahçe’ye çevirmiş durumda. Fransız kulübünün, Sarı-lacivertli takımdan Diego Carlos’u da transfer etmek istediği ifade ediliyor.

DIEGO CARLOS’UN TRANSFERE SICAK BAKTIĞI BİLDİRİLDİ

Haberde, 32 yaşındaki futbolcunun Fransa’ya gitmeye sıcak baktığı vurgulanırken, Lille’in transfer için Fenerbahçe ile ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor. Diego Carlos, Fenerbahçe’ye transfer olduğu günden bu yana 3 kez sakatlık yaşadı ve Süper Lig’de yalnızca 4 maçta forma giyebildi.