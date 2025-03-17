Diego Ribas’ın Veda Maçı Davetiye Krizi

VEDA MAÇI HAZIRLIKLARI

Bundesliga’nın köklü ekiplerinden Werder Bremen, Fenerbahçe’de de forma giymiş olan efsane futbolcusu Diego Ribas için özel bir veda maçı düzenliyor. Bu etkinlik 22 Mart’ta Weser Stadyumu’nda gerçekleşecek. Bu özel etkinlikte, Diego’nun eski takım arkadaşı Mesut Özil’in davet edilmemesi ise dikkat çekici bir karar olarak öne çıkıyor.

ÖZEL DAVET YASAKLANDI

Werder Bremen, Mesut Özil ve Tim Wiese’yi bu anlamlı karşılaşmaya davet etmemek adına ortak bir karar aldı. Alman BILD gazetesinde yer alan habere göre, kulüp sözcüsü, “Mesut’u davet listesine eklememeye Diego ile ortak karar verdik. Çünkü son dönemde onun izlediği yol, Werder Bremen’in değerleriyle örtüşmüyor” diyerek durumu açıkladı. Girişimleriyle gündemde yer alan Brezilyalı futbolcu ribas ile ilgili yapılan bu karar, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

MESUT ÖZİL’İN YENİ YOLU

Futbol kariyerine Real Madrid ve Arsenal gibi büyük kulüplerde devam eden Mesut Özil, 2023’te futbolu bıraktığını duyurmuştu. Emekliliğinin ardından AK Parti’den siyasete atılarak MKYK Üyesi olarak görev almaya başlayan Özil, “Ben aslında her zaman siyasetin içindeydim. Futbol oynarken Cumhurbaşkanı’mızla fotoğraf çektirdiğimizde hakkımda kampanya başlattılar. Siyasetten keyif alıyorum” şeklinde açıklama yaptı.

DIEGO RİBAS’IN KARIYERİ

Futbol kariyerine Santos’ta başlayan Diego Ribas, 2004 yılında Porto’ya transfer oldu ve burada Avrupa sahnesine adım attı. Werder Bremen, Juventus ve Wolfsburg gibi önemli kulüplerde forma giyen Ribas, Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi finali deneyimi yaşadı. 2014 yılında Fenerbahçe’ye katılan yıldız oyuncu, burada iki sezon boyunca 75 maçta 8 gol ve 13 asistlik bir performans sergiledi. 2016 yılında Brezilya takımlarından Flamengo’ya geri dönen Diego, 2023 yılında da futbolu bıraktı.