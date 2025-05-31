DİGOR’da Yılkı Atları Görüntülendi

YILKI ATLARININ YAZ MACERASI

Kars’ın Digor ilçesinde yılkı atları gruplar halinde görüntülendi. Yüksek yerlerde yaşam savaşı veren bu atlar, ilkbahar aylarında yerleşim alanlarına kadar inerek yiyecek arayışına çıkıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte sulak bölgeler ve canlanan doğa ile buluşan yılkı atları, buralarda besleniyor.

BESLENME ALANLARINDA GÖRÜNTÜLER

Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi ile Karakale köyü arasındaki arazide görülen atlar, yavrularıyla birlikte dolaşarak doğal hayatın güzelliklerini sergiliyor. Karların erimesi ve yağışların ardından oluşan göletlerin çevresinde beslenen bu atlar, sahneleriyle göz alıcı bir görüntü oluşturuyor.