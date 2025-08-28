Digor’daki Spor Kompleksi İnşaatı Sürüyor

DİGOR’DA MODERN SPOR KOMPLEKSİ YAPIMI DEVAM EDİYOR

Digor’da yeni bir spor kompleksinin inşası sürüyor. Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, Spor Kompleksi inşaatında çeşitli incelemelerde bulundu. Kars’ın Digor ilçesine, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından modern spor olanakları kazandırılıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Digor, son teknolojiye sahip spor tesisleri ile gençlerin ve sporcuların gelişimine büyük katkı sağlayacak.

İNŞAAT İNCELENİYOR

Kaymakam Kahraman, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Serkan Yıldırım ile birlikte Spor Kompleksi inşaatını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaları yerinde gözlemleyen Kahraman, projeye dair detayları öğrenme fırsatı buldu. Digor’daki spor kompleksinde; profesyonel standartlarda sentetik çim futbol sahası, çok amaçlı kapalı spor salonu, soyunma odaları, tribünler ve sosyal alanlar yer alacak. Kapalı spor salonu, basketbol, voleybol ve hentbol gibi farklı branşlara hizmet verebilir şekilde tasarlandı.

GENÇLERİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Bu spor tesisi, yalnızca spor müsabakalarına değil, aynı zamanda gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak spora yönelmesine de katkı sağlayacak. Kompleksin 2026 yılında hizmete girmesi planlanıyor ve Digor’daki spor kulüpleri ile okul takımlarının antrenman ve maçlarını daha modern ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak.