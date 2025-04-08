Dijital 2025 Türkiye Raporu Açıklandı.

DİJİTAL 2025 TÜRKİYE RAPORU AÇIKLANDI

We Are Social ve Meltwater, Dijital 2025 Türkiye raporunu duyurdu. Bu rapor, ülkelerin internet kullanım alışkanlıklarını ayrıntılı bir biçimde inceliyor.

TÜRKİYE REKOR KIRDI

Milliyet’te yayımlanan habere göre; Türkiye’de internette geçirilen sürenin günlük ortalama 7 saat 13 dakika olarak belirlendi. İnternet kullanımının yüzde 56.3’ü mobil cihazlarla gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin ardından 6 saat 40 dakikalık günlük ortalama ile ABD geliyor.

EN ÇOK MOBİL CİHAZLARLA İNTERNET KULLANILIYOR

Türkiye’deki bireyler, günlük ortalama 4 saat 4 dakikayı cep telefonlarında geçiriyor; 3 saat 9 dakikaysa bilgisayar ve tabletlerinde harcıyor. Cep telefonları üzerinden internette geçirilen 4 saat 4 dakikalık süre, birçok ülkeyi geride bırakıyor.

SOSYAL MEDYA KULLANIMININ NEDENLERİ

Türkiye’de sosyal medya kullanımında en yaygın nedenler arasında “haber okuma”, “arkadaş ve aileyle bağlantı kurma” ve “boş zaman doldurma” ön sıralarda yer alıyor.

EN POPÜLER SOSYAL MEDYA PLATFORMU META UYGULAMALARI

Türkiye’de en çok kullanılan üç sosyal medya platformu, Meta’nın sahipliğindeki Instagram, WhatsApp ve Facebook oldu.

EN ÇOK ARATILAN KELİMELER NELER?

Google’da geçen yıl en çok aranan kelime grupları şunlar oldu: “hava durumu”, “Youtube”, “çeviri”, “altın”, “e-devlet”, “Whatsapp”, “Galatasaray”, “Fenerbahçe”, “Google” ve “dolar”.

EN POPÜLER WEB SİTELERİ

Türkiye’de en çok girilen 10 web sitesi ise şu şekilde sıralandı: Google.com, Youtube, Instagram, X, Whatsapp.com, Turkiye.gov.tr (e-devlet), Facebook, Sahibinden, Google.com.tr ve Trendyol. Aynı zamanda Instagram’da geçirilen süre, bir ayda 32 saati aşıyor. Instagram’ın ardından TikTok ve YouTube geliyor.

İNTERNET HIZI GÜNEY KORE’DEN UZAKTA

Türkiye’deki ortalama internet hızı 49.7 MBPS olarak kaydedildi. Güney Kore’de bu hız 148.3, ABD’de 123.6, Finlandiya’da 114.4 MBPS olarak ölçüldü. Diğer ülkelerdeki hızlar ise sırasıyla İngiltere’de 58.1, Azerbaycan’da 56.19, Japonya’da 51.9 ve İran’da 38.8 MBPS olarak belirlendi.

DİĞER ÜLKELERİN İNTERNET KULLANIM SÜRELERİ

Toplam: 4 saat 9 dakika

Mobil: 1 saat 47 dakika

Toplam: 6 saat 40 dakika

Mobil: 3 saat 22 dakika

Toplam: 5 saat 28 dakika

Toplam: 5 saat 40 dakika

Toplam: 5 saat 21 dakika

Toplam: 5 saat 35 dakika

Toplam: 5 saat 36 dakika