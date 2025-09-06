Dijital Bağımlılığa Karşı Kitap Okuma Etkinliği

DİJİTAL BAĞIMLILIĞA KARŞI FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Sağlık Bakanlığı tarafından “Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma” temasıyla başlatılan etkinlikler çerçevesinde Yalova’da sağlık çalışanları ve gönüllüler bir araya gelerek kitap okudu. İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonuyla Çiftlikköy ilçesindeki sosyal tesiste düzenlenen etkinlikte katılımcılar, bir saat boyunca kitap okuyarak dijital dünyadan uzak kalmayı tercih etti. Tesiste, “Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma” ve “Dikkat, telefonsuz/internetsiz alana girmek üzeresiniz!” afişleri dikkat çekti.

FARKINDALIK YARATMAK AMACIYLA DÜZENLENDİ

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eyyüp Altınkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında her gün belirlenen bir tema bulunduğunu belirtti. Bugün “Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma” temasıyla dijital bağımlılığa dikkat çekmek için kitap okuma etkinliği düzenlediklerine dikkat çeken Altınkıran, “Çiftlikköy ilçemizde kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik. Gençlerimiz, çocuklarımız ve yetişkinlerimizle birlikte telefonsuz ve internetsiz bir ortamda kitap okuyarak dijital bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak ve bu alışkanlığı kazandırmayı hedefledik” diye konuştu.

DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN ETKİLERİ

Dijital bağımlılığın hem bireyler hem de toplum üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade eden Altınkıran, bu durumun insanların üretkenliğini ve düşünme kapasitelerini azalttığını, özellikle gençlerin zihinsel gelişimlerini olumsuz etkilediğini vurguladı. Sosyal medya ve teknolojinin doğru kullanıldığında faydalar sağladığını ancak bağımlılık haline dönüştüğünde bireyi toplumdan koparan bir unsur haline geldiğini dile getirdi. Altınkıran, bu nedenle kitap okuma, spor gibi etkinlikleri desteklemek amacıyla düzenledikleri etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

ZİHİNSEL SAĞLIĞA ÖNEM VERİLİYOR

Çiftlikköy İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli psikolog Aslıhan Meral Bayram, toplum sağlığı haftasında zihinsel sağlığın önemine dair böyle anlamlı bir etkinliğe katılmanın mutluluk verici olduğunu açıkladı. Etkinliğe katılan çocuklardan Fatma Nil Yıldız da kitap okumanın keyifli bir aktivite olduğunu belirterek, “Ben de kitap okumak için buraya geldim” ifadesini kullandı.