Dijital Çağda Aile Söyleşisi Erzurum’da Yapıldı

DİJİTAL DÜNYADA AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen “Dijital Çağda Aile” konulu söyleşi Erzurum’da gerçekleştirildi. Aile yapısının dijital dünyada nasıl korunabileceği ve güçlendirilebileceği konuları üzerinde durulan etkinlik, yoğun katılımla hayata geçti. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut açılış konuşmasını yaptı.

GÜÇLÜ AİLE YAPISININ ÖNEMİ

Konuşmasında, güçlü aile yapısının korunmasının önemine vurgu yapan Hasan Aykut, “Aile, toplumun temel taşıdır ve bizler bu temeli sağlam tutmak için çalışıyoruz. Dijital çağın sunduğu yeniliklerden faydalanırken, aynı zamanda aile değerlerimizi korumak ve yaşatmak zorundayız. Teknolojiyi bir tehdit olarak değil, bilinçli kullanım yoluyla bir fırsata çevirmeliyiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir dijital dünya deneyimi yaşaması için ailelerin sorumluluğu büyüktür. Biz de Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, bu bilinçlenme sürecine katkı sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

DİJİTAL DÜNYANIN GETİRDİKLERİ

Etkinlikte, Aile ve Eğitim Danışmanı Ebubekir Gözüm, dijital çağın aile yapısına etkilerini ele alan bir konuşma yaptı. Katılımcılara, dijital dünyanın getirdiği fırsatlar ve riskler hakkında bilinçlenme çağrısı yapıldı. Konuşmasında, çocukların ekran başında geçirdiği zamanın aile içi iletişime yaptığı etkiler ve ebeveynlerin bu durum karşısında nasıl bir yol izlemesi gerektiği detaylı bir şekilde ele alındı.

ETKİNLİĞE TEŞEKKÜR BELGESİ

Program sonunda, etkinliğe katkılarından dolayı Aile ve Eğitim Danışmanı Ebubekir Gözüm’e teşekkür belgesi takdim edildi. Katılımcılar, söyleşinin aile içindeki ilişkilerde dijital farkındalık oluşturmak açısından önemli olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

– ERZURUM