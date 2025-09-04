Dijital Cihazlar Çocuklar İçin Risk

ERKEN YAŞTA DİJİTAL CİHAZ KULLANIMININ ETKİLERİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar Barut, çocukların erken yaşta dijital cihazlarla tanışmasının, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Barut, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle 0-6 yaş arasındaki çocukların ekran başında geçirdikleri zamanın artmasının gelişimsel açıdan kritik riskler taşıdığını vurguluyor. Çocukların erken yaşta telefonla tanışmasının gelişimlerinde olumsuz etkiler doğurabileceğine dikkat çeken Barut, “Çocukların erken yaşta telefonla tanışması, özellikle beyin gelişiminin en hızlı olduğu 0-6 yaş döneminde olumsuz etkiler yaratabilir. 0-6 yaş grubundaki çocuklar için deneyimsel öğrenme, oyun ve insan etkileşimi kritik önemdedir. Telefon gibi pasif ekranlar, dili anlama, duyguları tanıma ve ifade etme gibi gelişim alanlarında gecikmelere neden olabilir” açıklamasında bulunuyor.

DİJİTAL CİHAZLARIN GÖRÜLEN SORUNLARI

Barut, telefon ve tablet gibi dijital cihazların uzun süreli kullanımının çocuklarda dikkat eksikliği, uyku bozuklukları ve sosyal becerilerde zayıflık gibi sorunlara yol açabildiğine dikkat çekiyor. “Bilimsel araştırmalar, uzun süreli ekrana maruz kalan çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite belirtileri, uyku problemleri ve sosyal etkileşimlerde zayıflık ile ilişkilendirildiğini ortaya koyuyor,” diyen Barut, hızlı görsel geçişler içeren dijital içeriklerin çocukların dikkat sürelerini kısaltabileceğini ifade ediyor. Ayrıca mavi ışığın uyku hormonlarını baskılayarak çocukların uykuya geçişini zorlaştırabileceğini belirtiyor. Sosyal gelişim açısından, yüz yüze etkileşimlerin yerini ekranların almasının empati gelişimini ve sosyal ipuçlarını okuma becerilerini olumsuz etkilediğine vurgu yapıyor.

EBEVEYNLERİN ROLÜ VE ALTERNATİFLER

Birçok ebeveynin çocuklarını sakinleştirmek ya da oyalamak için dijital cihazlara başvurduğunu söyleyen Barut, “Bu yanlış. Telefonun bir ‘sakinleştirici’ ya da ‘ödül-ceza aracı’ olarak kullanılması, çocukların duygusal düzenleme becerilerinin gelişmesini engelleyebilir. Çocuklar zorlayıcı duygularla başa çıkmayı öğrenmek yerine bu duyguları bastırmak için dışsal araçlara bağımlı hale gelebilir,” dedi. Barut, çocukların teknolojiyle sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri için ailelerin ve öğretmenlerin büyük sorumluluk taşıdığını belirtiyor. Anne babaların çocuklarına teknoloji kullanımı konusunda iyi rol model olması gerektiğini vurgulayan Barut, özellikle okul öncesi dönemde ekran süresinin günde 1 saati geçmemesi gerektiğini aktarıyor.

SAĞLIKLI DİJİTAL ALIŞKANLIKLAR GELİŞTİRMEK

Doç. Dr. Yaşar Barut, ebeveynlere şu tavsiyelerde bulunuyor: “Bunun yerine çocukları kitap okumaya, açık havada oyun oynamaya ve yaratıcı etkinliklerle meşgul olmaya teşvik etmek çok daha faydalı olacaktır. Çocuğunuzla birlikte dijital içerikleri izlemek ve sonrasında bu içerikler hakkında konuşmak, onun dijital dünyayı anlamasını ve medya okuryazarlığını geliştirmesini sağlar. Ayrıca, günlük yaşamda ekranlardan uzak kalınacak zaman dilimleri planlamak; örneğin yemek saatlerinde ya da yatmadan önce dijital molalar vermek, sağlıklı bir kullanım alışkanlığı kazandırmada oldukça etkilidir.” Barut, devlet politikalarının çocukların sağlıklı dijital medya kullanımı konusunda bilinçli bireyler olarak yetişmeleri için medya okuryazarlığını okul müfredatlarına entegre etmesi gerektiğinin altını çiziyor. Ailelere rehberlik hizmetleri sunulması ve aktif öğrenme yöntemlerinin desteklenmesi gerektiğini ifade ediyor. İskandinav ülkelerinde uygulanan ‘ekran detoksu günleri’ veya Japonya’daki sınırlı ekran politikalarının, çocukların teknolojiyle sağlıklı bağlar kurmalarına yardımcı olan başarılı örnekler arasında yer aldığına dikkat çekiyor.