Dijital Detoks Kampı’nda aileler eğlendi

DİJİTAL DETOKS KAMPI YAPILDI

Yeşilay’ın Osmaniye’de ilk defa gerçekleştirdiği “Dijital Detoks Kampı”na katılan anne ve çocuklar, ekrandan uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirdi. Aynı zamanda bağımlılıkla mücadele yollarını öğrenmiş oldular. Yeşilay Osmaniye Şubesinin düzenlediği etkinlik, Kadirli ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Aslantaş Gençlik Kampı’nda 27-28 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Etkinliğe 55 anne ve 65 çocuk katılım gösterdi. Valilik işbirliğiyle organize edilen kampın başlangıcında, cep telefonlarını görevlilere teslim eden aileler, doğa yürüyüşleri yaptı, sportif etkinliklere katıldı ve parkur aktivitelerinde vakit geçirdi. Çocuklar, geleneksel oyunlar oynayarak eğlendi. Kamp esnasında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri tarafından bağımlılıkla mücadele yöntemleri anlatıldı. Doğada birlikte eğlenen anne ve çocuklar, dijital bağımlılıktan uzaklaşma imkanı buldu.

AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRME HEDEFİ

Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil, AA muhabirine “Dijital Detoks Kampı”nın ilk kez düzenlendiğini ifade etti. Projeyi yurt genelinde yaygınlaştırma hedefinde olduklarını belirten Kıbrıslıgil, aileleri diğer illerdeki kamplara yönlendirmeyi ve şehir dışından katılımcıları ağırlamayı planladıklarını vurguladı. Organizasyonun sosyalleşmeye önemli katkılar sağladığını dile getiren Kıbrıslıgil, “Kampımızın amacı, telefon, tablet, akıllı cihazlar ve bilgisayar gibi dijital dünyadan uzak şekilde aile bağlarını güçlendirmek, çocukların anneleriyle, ailelerin ise birbirleriyle iletişimini sağlamaktır.” dedi. Aynı zamanda aileler için eğitici atölyelerin gerçekleştirildiğini de ekledi. Katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Kampa 10 yaşındaki oğlu Ökkeş Eymen ile katılan öğretmen Pınar Deprem, etkinlikten dolayı keyif aldıklarını belirtti. Cep telefonundan uzak kalmanın kendilerine fayda sağladığını ifade eden Deprem, “Telefonların hayatımızın çok içinde olduğunu bir kez daha fark ettik. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar hiç telefon sormadılar, çok keyif aldılar.” şeklinde konuştu.