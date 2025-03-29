Dijital Dirhem: BAE’nin Blockchain Tabanlı Para Birimi

DİJİTAL DİRHEM, YENİ BİR DÖNEM AÇIYOR

Dijital Dirhem, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası tarafından geliştirilen blockchain tabanlı bir dijital para birimi olarak dikkat çekiyor. Hükümet destekli olan bu para birimi, fiziksel Dirhem ile aynı değere sahip bulunuyor ve kullanıcıların yerel ve uluslararası işlemlerini daha güvenli, hızlı ve düşük maliyetle yapmalarına olanak sağlıyor. Yeni Dirhem sembolü, BAE’nin finansal istikrarı ile ulusal kimliğini yansıtacak şekilde tasarlandı. Dijital Dirhem versiyonu, ülke bayrağındaki renkleri temsil eden bir çember ile süslenmiş durumda.

BAE MERKEZ BANKASI’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama, Dijital Dirhem’in finansal istikrarı güçlendireceğini, uluslararası ticareti artıracağını ve finansal suçlarla mücadeleyi destekleyeceğini ifade ediyor. Ayrıca, Dijital Dirhem’in kullanıcılar için güvenli, maliyet açısından verimli ve blockchain tabanlı bir ödeme aracı olarak tasarlandığı belirtiliyor. Bu dijital para, fiziksel Dirhem ile aynı değer üzerinden işlem görecek ve tüm ödeme noktalarında kullanılabilecek.

FİNANS SEKTÖRÜNDEN OLUMSUZ YORUMLAR VE ÖNGÖRÜLER

Finans sektörü uzmanları, Dijital Dirhem hamlesinin stratejik olduğunu vurguluyor. Qashio CEO’su Armin Moradi, yeni para sembolünün BAE’nin doğu ve batı arasındaki finansal köprü rolünü ve yenilikçi finans ekosistemini gözler önüne serdiğini söylüyor. Moradi, 2022 yılında yerel fintech girişimlerinin 155 işlemde toplam 1,2 milyar dolar fon topladığını belirtiyor ve ülkenin bankacılık sektörünün gücünü Kasım 2024 itibarıyla 500 milyar dirhemi aşan sermaye ve rezervleriyle koruyacağını vurguluyor.

DİJİTAL DİRHEM İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Dijital Dirhem’in tam anlamıyla devreye girmesi için teknik altyapı çalışmaları devam etmekte. Merkez Bankası, 2025 yılına kadar kullanıcı dostu, güvenli ve entegre bir platform oluşturmayı hedefliyor. Ancak süreçte testnet üzerinde yapılan denemelere dikkatle odaklanılıyor. Son olarak Hoodi testnet üzerinde gerçekleştirilen başarılı denemeye rağmen, önceki Holesky ve Sepolia testnet çalışmalarındaki sorunlar dolayısıyla dijital paranın kesin lansman tarihi, teknik gelişmelere bağlı olarak Mayıs veya Haziran 2025’e ertelenebilir.