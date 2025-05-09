Dijital Dolandırıcılık Vakaları Artıyor

Son günlerde artan dijital dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu defa hedef, başarılı oyuncu Burcu Biricik oldu. Ünlü sanatçı, adının ve fotoğraflarının belirli yasa dışı bahis siteleri tarafından izinsiz olarak kullanıldığını ifade ederek, konu hakkında hukuki süreci başlatacağını açıkladı.

DOLANDIRICILARIN YASADIŞI UYGULAMALARI

Burcu Biricik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dolandırıcıların kendisini “yatırım tavsiyesi veriyor” gibi tanıttığını ve bu yolla insanları yanıltmaya çalıştığını belirtti. Sanatçı, “Herkese selamlar. Uzun bir süredir benim (hatta bazı meslektaşlarımın da) ismimi ve görsellerimi kullanarak dolandırıcı bahis sitelerinin birtakım yatırım tavsiyelerinde bulunduğunu öne sürüyorlar” sözleriyle durumu aktardı.

DİKKAT TAVSIYELERİ

Biricik, normalde dolandırıcılığın belirgin olduğunu gözlemlediği için açıklama yapmayı gereksiz bulduğunu ancak bazı insanların kendisine güvenerek bu durumun gerçek olduğunu düşünmeye başladığını ifade etti. Sanatçı, “Bu nedenle yasal olarak gerekeni yapacağım. Bir yatırım tavsiyesi vermem asla söz konusu olamaz. Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyin” şeklinde uyarıda bulundu.