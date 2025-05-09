Dijital Dolandırıcılık Vakası Gündemde

DİJİTAL DOLANDIRICILIĞA YENİ BİR VAKA EKLENDİ

Son zamanlarda artan dijital dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu defa hedef ünlü oyuncu Burcu Biricik oldu. Başarılı sanatçı, adının ve fotoğraflarının bazı yasadışı bahis siteleri tarafından izinsiz kullanıldığını belirtti ve bu konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

Burcu Biricik, sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, dolandırıcıların kendisini “yatırım tavsiyesi veriyor” biçiminde gösterdiğini ve bu yöntemle insanları kandırmaya çalıştıklarını ifade etti. Sanatçı, “Herkese selamlar. Uzun bir süredir benim (hatta bazı meslektaşlarımın da) ismimi ve görsellerimi kullanarak dolandırıcı bahis sitelerinin birtakım yatırım tavsiyelerinde bulunduğunu öne sürüyorlar. Normalde dolandırıcı oldukları çok bariz olduğu için açıklama yapma gereği bile duymadım. Ancak görüyorum ki bana güvenen bazı insanlar bunun gerçek olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle yasal olarak gerekeni yapacağım. Bir yatırım tavsiyesi vermem asla söz konusu olamaz. Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyin” diyerek durumu net bir şekilde aktararak dikkat çekti.