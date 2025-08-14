Dijital Dönüşüm Hastalara Kolaylık Sağlıyor

DIGITAL DÖNÜŞÜMÜN HASTALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Yılmaz, dijital dönüşümle ilgili yürütülen uygulamaların hasta ve hasta yakınlarına sağladığı kolaylıkları vurguladı. Yılmaz, makamında düzenlediği basın toplantısında, hastanede mayıs ayından itibaren başlatılan dijital sağlık uygulamaları hakkında bilgi verdi. Yılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü ve Evde Sağlık Birimi işbirliğiyle dört ayrı uygulamanın hayata geçirildiğini belirtti.

UYGULAMALARIN ÖNEMİ

Doç. Dr. Yılmaz, “Sağlık Bakanlığı’nın çıkarttığı yönetmelik kapsamında evde sağlık hizmetlerinden ilaç rapor yenilemeye kadar birçok işlemin elektronik sistemler üzerinden yapılabildiği dört yeni uygulama devreye alındı” dedi. Uygulanan E-Heyet, E-Rapor ve E-Muayene hizmetleri sayesinde, hastaların evlerine giden hekimlerin, ilgili branşlardaki hekimlerle elektronik bağlantı kurarak, hastaların hastaneye gelmesine gerek kalmadan işlemlerini tamamlayabildiğini kaydetti. Ek olarak, yeni açılan ilaç rapor polikliniği ile hastalar, farklı doktorlardan yazılan raporlu ilaçlarını tek bir noktada yazdırma imkanına sahip oluyor.

HASTALAR İÇİN KOLAYLIK

Yılmaz, bu uygulamaların hastalara sağladığı kolaylıkların altını çizerken, “Uygulamalar sayesinde hastalar hastaneye gelmeden zorluk çekmeden işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor” şeklinde ifade etti. Ordu bölgesinin coğrafi özellikleri gereği uzak köylerde yaşayan yaşlı hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşımda zorluk yaşadığını belirten Yılmaz, “Bu uygulamalar hastalarımız için büyük bir kolaylık oldu” dedi. Doç. Dr. Yılmaz, dijital uygulamaların hastanedeki yoğunluğu da azalttığını sözlerine ekledi.