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Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi Hazırlandı

DİJİTAL ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ HAZIRLANDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin öncülüğünde bir gelişme kaydedildiğini belirtti. “Dünyada ilk kez Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi hazırlandı” ifadesini kullanan Tekin, bu sürece alanında uzman hukukçular, psikologlar, hekimler, öğretmenler ve çocukların da katkı sağladığını vurguladı.

ÇOCUKLARIN HAKLARI İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Bakan Tekin, 23 Nisan’da yapılacak önemli bir gündem olduğunu hatırlatarak, “Çocuklarımızın haklarını korumamız gereken en önemli alanlardan biri dijital dünyadır. Dijital dünyanın faydaları kadar risklerini de yetişkinler olarak yönetmek zorundayız” dedi. Tekin, bu anlayışla hazırlanan sözleşmenin, tüm dünya çocuklarının yararı için büyük önem taşıdığını ifade etti. “Bugün, her yetişkini bu sözleşmeyi imzalamaya davet ediyorum” diye ekledi.

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