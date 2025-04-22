Dijital Dünyada Çocuk Hakları Vurgulandı

TEKNOLOJİDEN KAÇMAK DEĞİL, GÜVENLİ HALE GETİRMEK

‘Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi İmza Töreni’nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Mesele teknolojiden kaçmak değil, onu çocuklarımız için güvenli hale getirmek. 81 ilimizden gelen çocuklarımızla beraber sözleşmenin ilk destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek gruplarını da bu sözleşmeye destek olmaya çağırıyoruz” diyerek, dijital ortamda çocukların korunması için etkili bir toplumsal seferberlik çağrısında bulundu. Törende yer alan Bakan Göktaş, sivil insiyatifle hazırlanan sözleşmenin, 18 yaş altındaki bireylerin dijital ortamlarda güvenli, adil ve anlamlı bir şekilde var olmasına yönelik önemli alt noktaları vurguladığını ifade etti.

ÇOCUKLARIN MAHREMİYETİ VE DİJİTAL İÇERİKLER

Sözleşmede çocukların mahremiyetinin korunması, kişisel verilerinin izinsiz kullanılmaması ve dijital içeriklerin çocukların gelişimine zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi esas alınıyor. Ayrıca, dijital dünyada şiddet, nefret söylemi, zorbalık, müstehcenlik ve kumar gibi zararlı içeriklere karşı kesin bir duruş sergileniyor. Konuşmasında, Bakan Göktaş, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerini dile getirerek, “Çocuklarımızın haklarını, güvenliğini ve gelişimini doğrudan etkileyen dijital dünya bizlere sorumluluk yüklüyor” dedi.

FIRSATLAR VE RİSKLERİ DENGELEMEK

Bakan Göktaş, teknolojinin çocuklar için güvenli bir hale getirilmesinin gerektiğini belirterek, “Daha önce de defaatle dile getirdiğim gibi çocuklarımız zaman zaman dijital dünyanın riskleri ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Fakat dijitalleşmenin getirdiği riskler kadar fırsatları da var. O yüzden mesele teknolojiden kaçmak değil, onu çocuklarımız için güvenli bir hale getirmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

TOPLUMSAL SEFERBERLİK GEREKİYOR

Bakanlık olarak, dijital ortamlarda çocukların güvenliğini sağlamak için çeşitli çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çeken Göktaş, “Biz Bakanlık olarak çocukların dijital dünyada güvenle var olabilmeleri için gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda hazırlıklarını sürdürdüğümüz yasal düzenlemenin de son aşamasına geldik. Ancak biliyoruz ki yasa kadar güçlü bir toplumsal seferberlik ve toplumsal irade de şart” diye belirtti. Ayrıca, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çok taraflı bir anlayışla hazırlandığını vurguladı.

SÖZLEŞMEYİ DESTEKLEME ÇAĞRISI

Bakan Göktaş, “Sivil bir inisiyatifle hazırlanan bu metin aynı zamanda yasal düzenleme çalışmalarımızı tamamlayan güçlü bir toplumsal çağrıdır. Bu çalışmamızla beraber aslında biz güçlü bir toplumsal çağrıyı da başlatmış bulunuyoruz. Bu nedenle bu sözleşmeyi çok önemsiyoruz. 81 ilimizden gelen çocuklarımızla beraber sözleşmenin ilk destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek gruplarını da bu sözleşmeye destek olmaya çağırıyoruz” dedi. Sözleşmenin hazırlanmasında katkı sağlayanlara da teşekkür etti.

ÇOCUK HAKLARI VE DAVRANIŞLAR

Sözleşmeye göre, devletler çocuklara yaşlarına uygun dijital okuryazarlık eğitimi sunmakla ve sanal gerçeklik, yapay zeka gibi yeni teknolojilerde çocukların güvenliğini sağlamakla yükümlü. Ayrıca, çocuk verilerinin ticarileştirilmesi kesin şekilde yasaklanıyor. Her çocuğun, dili, dini veya ırkı ne olursa olsun, dijital dünyada eşit haklara sahip olması gerektiği ifade ediliyor ve uluslararası iş birliği ile dijital suçlar ve çevrim içi istismar gibi tehditlere karşı ortak mücadele çağrısında bulunuluyor.