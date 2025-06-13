Dijital Dünyada Küçük Gezginler Tamamlandı

KÜÇÜK GEZGİNLER PROJESİ TAMAMLANDI

Elazığ’ın Keban ilçesinde yürütülen “Dijital Dünyadaki Küçük Gezginler” adlı uluslararası eTwinning projesi başarıyla tamamlandı. Proje, Türkiye’den 9, Azerbaycan’dan ve Yunanistan’dan ise 2’şer öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilerek 7-12 yaş arası öğrencilere yönelik geniş bir dijital eğitim platformu oluşturdu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uygun şekilde, “Köklerden Geleceğe” temasıyla başlatılan projede, öğrencilerin milli kültürel değerleri tanıması ve dijital becerilerini geliştirmesi amaçlandı.

DİJİTAL DENEYİMLER VE YENİLİKÇİ ORTAM

Projede sanal gerçeklik gözlükleri kullanılarak gerçekleştirilen dijital sınıf içi deneyimler ve yapay zeka etkinlikleri, öğrencilere yenilikçi bir öğrenme ortamı sundu. Proje yürütücüsü olan Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Ebru Aktaş, öğrencilerin metaverse ve STEM etkinlikleri ile sanal evren, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki anlayışlarını geliştirmelerine imkân sağlandığını ifade etti. Aktaş, “Kültürel miras ile dijital dünyanın buluştuğu bu örnek proje, gelecekteki eğitim uygulamalarına ilham olacak nitelikte tamamlanmıştır.” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, projeye katkı sunan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Proje ile öğrencilerin ve öğretmenlerin birçok kazanım elde ettiğini vurguladı. Bu tür projelerin, eğitimde dijitalleşmenin önemini ve potansiyelini ortaya koyduğunu belirtmekte fayda var.