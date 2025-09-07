Dijital Eğitim Seti Mağdurları Artıyor

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DİJİTAL EĞİTİM SETİ MAĞDURU

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, birçok üniversite öğrencisinin dijital eğitim setlerinden mağdur olduğunu vurguladı. Güllü, “Öğrenciler cayma hakkını kullanmak için satıcıyı aradıklarında, ‘Talebinizi aldık, iptal edeceğiz’ deniliyor, ancak süre geçtiği için sonradan iptal işlemi yapılamıyor” ifadelerini kullandı. Yüksek fiyatlarla satılan dijital eğitim setleri, sisteme giriş yapıldığında basit bir arayüzle karşılaşıyor. Fiyatları 15 bin liradan başlayan bu setler, öğrencilere cazip vaatlerle tanıtılıyor. İddiaya göre, kendilerini üniversite öğrencisi olarak tanıtan satıcılar, öğrencilerden sözleşme imzalatıp setleri açtırarak dijital ortamda giriş yaptırıyor. Öğrencilerin 14 gün içinde iade talep ettiğinde ise firmalar, “Set kullanıldığı için geri alınamaz” yanıtını veriyor.

ÖĞRENCİLERİN ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

Üniversite öğrencisi Mustafa D., “Kampüste yürürken 2 kişi, ‘Eğitim seti satıyoruz’ diyerek durdurdu. Yabancı dil setini övüp 3 ayda İngilizce seviyemin yükseleceğini söylediler. Kabul ettim ve dijital ortamda üyeliğimi yaptım. Eve gittiğimde uygulamanın çok kötü olduğunu fark ettim. İade etmek istedim ama ürünün kullanıldığını ve iade edemeyeceğimi söylediler. Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdum. Araştırdım ki, bazı öğrencilerin set ücretini ödememesinden dolayı haciz işlemi uygulayan firmalar da olmuş” dedi.

CAYMA HAKKI VE MÜCADELE YETKİSİ

TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, “Tüketicinin sorgusuz sualsiz 14 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. Fakat asıl sorun, öğrencilere eğitim seti adı altında birçok ürün satılması. Öğrenciler ‘okudum, anladım’ şeklinde imza atıyor ve dijital materyal açıldığı anda cayma hakkı ortadan kalkıyor. Öğrenciler cayma hakkını kullanmak için satıcıyı aradıklarında, ‘Talebinizi aldık, iptal edeceğiz’ yanıtını alıyor, ama süre geçtiği için iptal işlemi gerçekleştiremiyorlar” şeklinde konuştu.

MAĞDURİYETİ ENGELLEMEK İÇİN ÖNLEMLER

Öğrencilerin tüm konuşmalarını belgelemeleri gerektiğini belirten Güllü, “Yazılı bir bildirim yapmaları şart. Bu bildirim bir noter ihtarı, e-posta veya WhatsApp yazışması olabilir. Mahkemeler bu tür yazışmaları delil olarak kabul edebiliyor. En sağlıklı olanı noter ihtarı ya da e-posta kullanmaktır. Güvenilirlik açısından bu tür firmalar genelde aynı sistemi uygular ve öğrenciler mağdur olur. Bu yüzden bu tür uygulamalara yönelmemelerini tavsiye ediyoruz. Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurular oldukça fazla. Özellikle sosyal medyada en çok şikayet edilen konulardan biri bu ve öğrenciler birçok mağduriyet bildiriyor” dedi.