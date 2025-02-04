Dijital Eğitimler Deprem Bölgesindeki Kadınlara Destek

DİJİTALDE HAYAT KOLAY PROJESİ’NİN AMACI

2019 yılında başlatılan ve deprem bölgesindeki kadınlara öncelik verilen “Dijitalde Hayat Kolay Projesi” çerçevesinde, bugüne kadar 30 bin kadına hem çevrim içi hem de yüz yüze dijital pazarlama eğitimleri sunuldu. Bu eğitimlerde dijital okuryazarlık, pazar ve müşteri analizi, e-ticaret, e-ticarette kriz yönetimi, sosyal medya pazarlaması ve sosyal medya fotoğrafçılığı gibi konular ele alındı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile Türk Telekom’un yürüttüğü bu projeyle kadınların dijital yetkinlikleri artırılıyor, böylece ekonomik ve toplumsal hayatta daha etkin bir rol oynamaları sağlanıyor. Eğitimlere, deprem bölgesinden 2 bin kadın katıldı.

Eğitimlerin sonrasında sunulan mentörlük ve hibe programını başarıyla tamamlayan 20 girişimci kadından 12’si deprem bölgesinden olmak üzere iş geliştirme hibesine hak kazandı. Hatay’dan Van’a, Samsun’dan Adana’ya kadar Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde faaliyet gösteren bu girişimci kadınlar; gıda, tarım teknolojileri, mobilya, tekstil, sağlık, yazılım, yayıncılık ve kozmetik gibi çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrencilerle bir araya gelen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Geçtiğimiz yıl deprem bölgesine öncelik verdiğimiz ‘Dijitalde Hayat Kolay Projesi’ ile 2019’dan bu yana 30 bin kadının hayatına değer kattık. 2024 yılında 15 binin üzerinde kadına ulaştığımız bu değerli proje kapsamında, 20 girişimci kadının iş geliştirme hibesine hak kazanması ise bizim için büyük bir gurur kaynağı. Üreterek güçlenen kadınların yanında olduğumuz gibi eğitimle teknolojiyi birleştirerek, deprem bölgesinde kurduğumuz ‘100. Yıl Kütüphaneleri’ ile yarının başarılı liderlerini de geleceğe hazırlıyoruz. Kızılay iş birliğinde depremden etkilenen öğrencilere yönelik başlattığımız “100. Yıl Kütüphaneleri Teknoloji ve Eğitim Desteği Projesi”nden 2024 yılı boyunca 55 binden fazla öğrenci yararlanarak lise ve üniversite sınavlarında büyük başarılara imza attı. Türk Telekom olarak fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sunduğumuz 6 ildeki 11 kütüphane sayısının bu yıl 20’ye ulaşmasını hedefliyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle toplumun her kesimini teknolojinin sunduğu fırsatlarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedikte.