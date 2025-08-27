Dijital Ekonomi İle Kalkınmayı Sağlıyoruz

TEKNOLOJİ HAMLESİYLE DİJİTAL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRMEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda dijital ekonomiyi; yerli ve milli kabiliyetlerimizi büyüten, üretimde verimliliği, istihdamı ve rekabet gücünü artıran, ‘Türkiye Yüzyılı’nda milletimizi daha müreffeh yarınlara taşıyacak bir kaldıraç olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu. Kacır, bu sözleri Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı’ sırasında dile getirdi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da ev sahipliği yaptı.

TEKNOLOJİYLE HİZMET SUNUMU GÜÇLENİYOR

Bakan Kacır, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet sunumunu artırmak adına etkinlik, verimlilik ve şeffaflık ilkeleriyle yürütülecek projenin hayırlı olmasını diledi. “Teknolojiyi, insana hizmetin aracı kılma irademizin somut bir tezahürü olan bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Kacır, teknolojinin her yönüyle hayatı yeniden şekillendirdiğini ifade etti. Dijital dönüşüm sürecini başarıyla yürüten kurumların artık hızlı ve etkin hizmet sunma imkanına sahip olduğunu vurguladı. Bakan, bu süreçte “Yerli ve milli kabiliyetlerimizi büyüten” projelerin önemini gözler önüne serdi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN HİZMET İMKANLARI ARTIYOR

Bakan Kacır, sayısal çağın fırsatlarını halkın hizmetine sunduklarının altını çizdi. “Son yıllarda dijital çağın imkanlarını aziz milletimizin hizmetine seferber ederek pek çok adımı hayata geçirdik. e-Devlet Kapısı üzerinden 8 bini aşkın hizmeti tek oturumla, güvenli ve kullanıcı dostu bir deneyimle sunuyoruz” diyerek, insanlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sağlanmasını amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, oluşturulan veri yönetişim altyapısı ile kamu politikalarına yön veren bir rehber geliştirdiklerini ifade etti.

DİN HİZMETLERİNDE DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİ

Kacır, Türkiye’nin dijital devlet uygulamalarında sıklıkla referans alınan ülkeler arasında yer aldığını ifade etti. Dijital platformların sunduğu imkanların yanı sıra çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekti. “Dijital egemenliğimiz için, Türkçe Doğal Dil İşleme modeli ile harita ve navigasyon uygulamalarının geliştirilmesi için yakın dönemde adım attık” ifadelerini kullandı. Dijitalleşmenin din hizmetlerinde sağladığı önemi vurgulayan Kacır, topluma doğru bilgi aktarımının hayati önem taşıdığını belirtti.

TEK NOKTADAN EREŞİM ÖĞRENİYORUZ

Kacır, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dijital hizmet altyapısını güçlendirmek için yürütülen çalışmaları anlatarak, “TÜBİTAK ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın ortak çalışmasının eseri AYGÖZ sistemiyle hilal ve ufuk gözlemlerini bilimsel verilere dayalı, şeffaf ve ölçülebilir bir zemine taşıdık” dedi. Diyanet, vatandaşların geniş bir hizmet yelpazesine tek noktadan erişimini sağlamak için önemli projelere imza atıyor.

DİJİTAL İÇERİK ÜRETİMİNE YATIRIM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yaptığı açıklamada, “Diyanet Bilgi Yönetim Sistemi uygulamalarıyla, tüm iş ve işlemler elektronik ortamlarda gerçekleştirilmektedir” dedi. Erbaş, devletin açık kaynak kod ve milli yazılım politikaları doğrultusunda uygulamaların Pardus sistemine taşındığını belirtti. Diyanet, dinin ve inancın tanıtılması amacıyla çok sayıda dijital içerik üretmeye devam ediyor. Bu sayede her yaştan kullanıcıyı hedef alarak, İslam’ın evrensel değerlerini dijital ortamda tanıtmayı amaçlıyor.