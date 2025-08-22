Dijital Ekranlar Göz Sağlığını Olumsuz Etkiler

DİJİTAL GÖZ YORGUNLUĞU SENDROMU

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Arif Koytak, uzun süre dijital ekrana bakan kişilerde görme bozukluğu, baş ağrısı ve odaklanma sorunlarına neden olan “göz yorgunluğu sendromu”nun gözlemlendiğini belirtti. Koytak, AA muhabirine, son 15-20 yıl içinde dijital ekranların yaşamın merkezine yerleştiğini ifade ederek, cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazlara uzun süre dikkatli bakmanın göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini açıkladı. Koytak, “Dijital göz yorgunluğu sendromu”nun en sık görülen belirtisinin göz kuruluğu olduğunu söyledi. Gözde yanma, batma, yabancı cisim hissi, kızarıklık ve kaşıma ihtiyacının yanı sıra odaklanma güçlüğü, geçici veya sürekli bulanık görme, ağırlık hissi, uyku hali ve baş ağrısının da sık rastlandığını vurguladı.

GÖZ KASLARININ YORGUNLUĞU

Koytak, yakına bakmanın her yaşta göz kaslarını yorduğuna dikkat çekerek, “Kaslar, sürekli çalışırlar, aktif haldedirler. Bir süre sonra yorulmaya başlarlar.” diyerek devam etti. Göz kırpma sayısının dikkatli bakarken ciddi şekilde düştüğünü söyleyen Koytak, bu durumun göz kuruluğuna yol açtığını belirtti. Dijital ekranlardaki ışık şiddetinin değişken olmasının da göz kaslarını yorduğunu vurgulayan Koytak, “Sayfadan sayfaya geçişlerde veya kaydırmalarda gözün farklı şiddetlerde ışığa maruz kalması, göz içindeki kasları yoruyor.” şeklinde konuşarak, günde iki saatten fazla dijital ekranlara bakan bireylerde dijital göz yorgunluğu sendromunun belirtilerini gözlemlediklerini ifade etti.

PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜNE NEDEN OLUYOR

Koytak, çalışan nüfusun yüzde 70-80’inin bu durumla karşılaştığını ve günlük ekran süresinin ortalama 6-8 saat olduğunu söyledi. Göz yorgunluğu sendromunun kalıcı zarar vermediğini ancak performansı düşürdüğünü belirtip, tedavi edilmediğinde olumsuz etkiler bırakabileceğine dikkati çekti. “İlk başta dikkat etmemiz gereken şey, eğer bir göz bozukluğumuz varsa, gözlük takmamız gerekiyorsa öncelikle o gözlükleri takarak ekrana bakmalıyız.” şeklinde tavsiyede bulundu. Koytak, 40-45 yaş üstündeki bireylerin masa başında çalışırken yakın gözlük ihtiyacı duyduğunu belirterek, ekran süresini kısaltmanın çoğu zaman mümkün olmadığını, bu nedenle dinlenmenin önemli olduğunu ifade etti.

DOĞRU OTURUŞ POZİSYONU VE UYKU

Koytak, gözlerin dinlenmesi için yarım saatte bir 5 dakika veya saatte bir 10 dakika ara vermenin faydalı olduğunu, bu sürede gözleri kapatmanın ya da uzak bir noktaya odaklanmanın önemli olduğunu vurguladı. Ekran mesafesinin 50-60 santimetre uzaklıkta olması ve ekranın göz hizasından 10 derece aşağıda konumlanması gerektiğini belirten Koytak, oturuş biçimi, koltuk yüksekliği ve boyun pozisyonunun da uygun olmasının gerekliliğini ifade etti. Dizüstü bilgisayar kullanmaktan kaçınılması gerektiğini belirten Koytak, uykunun göz sağlığı için önemine değinerek, “Gün içinde ne kadar yoğun çalışırsak çalışalım gece gözlerimizi dinlendirmeliyiz.” dedi.