Dijital Güvenlik İçin Farkındalık Seferberliği Başlatıldı

PROJE TANITIMI VE KONUŞMALAR

Sosyal medya platformu TikTok ile Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği’nin (BTİDER) işbirliği çerçevesinde yürütülecek olan “TikTok’ta Ailem Güvende” projesi resmen hayata geçirildi. Projeyle ilgili bilgilendirme yapmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) bir tören düzenlendi. Törende yer alan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dünyanın iletişim ve bağlantı üzerine inşa edilmiş bir yapıda ilerlediğini belirtti. Dijital evren içerisinde insanların bir araya geldiğini ifade eden Sayan, teknolojinin hayal bile edilemeyecek hızda bireylerin hayatını etkilediğini söyledi. Sosyal medya platformlarının çeşitli alanlarda yeni olanaklar sunduğunu ve bunların “vazgeçilmez” bir hale geldiğini dile getirdi.

DİJİTAL KULLANIM VERİLERİ

We Are Social ve Meltwater tarafından oluşturulan Dijital 2025 Türkiye Raporu’na göre, Türkiye’de internet kullanıcı sayısı 77,3 milyona ulaşmışken sosyal medya kullanıcılarının sayısı son bir yıl içinde yüzde 1,7 artarak 58,5 milyon kişiye yükseldi. Bu bağlamda Sayan, kullanıcıların yüzde 46,6’sının kadın, yüzde 53,4’ünün ise erkek olduğunu aktardı. İnternet kullanıcıları günlük ortalama 7 saat 13 dakikayı çevrimiçi geçirirken, sosyal medyada bu süre 2 saat 43 dakika olarak dikkat çekiyor. Instagram, YouTube ve TikTok, kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Sayan, Türkiye’de en fazla kullanılan platformun 58,4 milyon kullanıcıyla Instagram olduğunu, onu 57,5 milyonla YouTube ve 40,2 milyonla TikTok’un takip ettiğini belirtti.

İNTERNETİN GÜVENİLİRLİĞİ

Sayan, aylık platform kullanımlarına dair bilgileri aktardığında, internet kullanıcılarının ayda ortalama 32 saat 36 dakika ile en fazla Instagram’da vakit geçirdiğini söyledi. TikTok kullanıcıları ise ayda 26 saat 26 dakika harcıyor. Sayan, “Bu veriler tek bir sonuca işaret ediyor, internet kanalları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası.” değerlendirmesinde bulundu. Sosyal medya ve “influencer”lık gibi kavramların ortaya çıkmasında bu durumun etkili olduğunu vurgulayan Sayan, bu yeni ekonominin içerik üreticilerini destekleyip pazarlama alanında köklü değişikliklerin kapısını açtığını belirtti. Sektörün büyüklüğünün yaklaşık 250 milyar dolar olduğunu ve 2027’ye kadar 500 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Türkiye’de genç girişimcilerin sosyal medya üzerinden işlerini büyüttüğünü, bunun dijitalleşmenin bireysel değil, ekonomik devrim olduğunun kanıtı olduğunu söyledi. TikTok gibi platformların gençlere kendilerini ifade etme, yeteneklerini sergileme ve dünya ile bağlantı kurma fırsatları sunduğunu aktararak, bu fırsatları sorumlu kullanmanın önemine değindi.

TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, dünyada 1 milyardan fazla insanın TikTok’ta yeteneklerini sergilediğini belirtti. Ekonomik ve kültürel üretkenliği teşvik eden bir platform olduklarının altını çizen Kafadar, gençlerin dijital becerilerinin gelişmesi ve yerel içerik üreticilerine destek sağlamak amacıyla uzun vadeli işbirliklerinin önemli olduğuna dikkat çekti. Kafadar, TikTok’un ticarette sağladığı etkinin göz ardı edilemeyeceğini ifade ederek, “Kültürün küresel ölçekte talep yaratığı bir dönüşüm yaşıyoruz.” dedi. Genç kullanıcılar için dijital ortamların sadece eğlence değil, aynı zamanda kimlik inşası ve sosyalleşme alanları olduğunu vurguladı. Kafadar, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için gelişmiş içerik filtreleme sistemleri, ebeveyn denetimleri ve topluluk kurallarıyla güvenlik öncülüğünde bir yaklaşım benimsediklerini söyledi. Ayrıca, “Aile Eşlemesi” özelliğini geliştirerek ebeveynlerin çocuklarının hesaplarına bağlanmasına olanak tanıdıklarını belirtti.

TEKNOLOJİK GELİŞİM VE GÜVENLİK

Kafadar, bu dijital yolculukta ailelerin güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, toplumda daha güvenli bir dijital deneyimi yaşam kültürü haline getirmek için bir bilinçlenme seferberliği başlatacaklarını duyurdu. Proje kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanını ziyaret edecek bir eğitim otobüsü ile internetin ve sosyal medyanın güvenli kullanımı teşvik edilecek. Bu otobüste aileler ve gençler, dijital mahremiyet, siber zorbalık gibi konularda eğitici ve eğlenceli deneyimler yaşayacak.

TOPLUMSAL FARKINDALIK VE HEDEFLER

BTİDER Başkanı Ömer Faruk Sorgun, dijital dönüşüm sürecinde bilgi teknolojileri ve internet güvenliği alanında toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu bağlamda, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bir toplum oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Sorgun, Türkiye’de bilgi teknolojilerinin gelişimine katkı sağlamak ve internetin güvenli kullanımını teşvik etmeyi misyon edindiklerini söyledi. Teknolojinin etkin kullanımı ile yenilikçi projelerin geliştirilmesi ve kamu kurumlarıyla işbirliklerinin önceliklerinin arasında olduğunu vurguladı. Sorgun, toplumda daha bilinçli, güvenli ve üretken bir yapı için kararlılıkla çalışmalara devam edeceklerini aktardı.