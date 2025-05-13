Dijital İstanbul Projesi Tamamlandı

DİJİTAL İSTANBUL PROJESİ’NİN İLK ETABI TAMAMLANDI

İstanbul’da 597 tarihi camiye, 5 farklı dilde “karekod ile bilgilendirme panoları” yerleştirildi. İstanbul Valiliği tarafından başlatılan “Dijital İstanbul” projesinin ilk etabı başarıyla tamamlandı. Hedeflenen bu projeyle, İstanbul’daki tarihi camilere karekod panoları asılarak, ziyaretçilere bilgi akışı sağlanıyor. Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde sunulan içerikler, eserlerin tarihi, kültürel ve mimari özelliklerine dair yazılı ve sesli bilgilendirmeler içeriyor.

Ziraat Katılım’ın katkılarıyla ocak ayında başlatılan projenin ilk aşamasının çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İkinci etapta ise İstanbul’daki 226 tarihi türbe yer alıyor. “Dijital İstanbul” projesinin ikinci aşama çalışmaları, önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu aşamayla birlikte daha fazla eserin dijital rehberlikle tanıtılması hedefleniyor.

AKILLI ŞEHİR PROJESİ

İstanbul Valiliği tarafından uygulanmaya konulan “Dijital İstanbul” projesi, kültürel mirasımızı keşfetmek isteyen tüm bireylere dijital rehberlik imkanı sağlıyor. Proje aracılığıyla, İstanbul’daki tescilli kültür varlıklarının tarihi, kültürel ve mimari özelliklerine dair bilgilere, doğru ve hızlı bir biçimde ulaşım sağlanıyor.

WEB SITESİNDEN DE ERİŞİM AKTİF

Tarihi eserlere dair bilgilerin bulunduğu www.dijitalistanbul.org sitesi, eserler hakkında bilgi edinmek isteyen yerli ve yabancı turistlere yardımcı olmak için hazırlandı. Eserlerin girişine yerleştirilen karekod panoları, 60 metreden okunabilir şekilde dizayn edilerek ziyaretçilerin rahatlığına sunuldu.